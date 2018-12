Håndbold dagen lang

Tommerup St.: Lørdag 5. januar er Tommerup HK med i en landsdækkende åbent-hus dag Håndboldens Dag.

Arrangementet, der strækker sig fra klokken 10 til 13, er for hele familien og med mulighed for både at spille med bløde bolde og spille en rigtig håndboldkamp. Der vil være aldersrealteret træning for henholdsvis seks-ni-årige og 10-14-årige. Også de voksne får mulighed for sved på panden i kampe med blød bold.

Efter strabadserne er der mulighed for at købe sandwich og lidt at drikke i cafeteriet, hvis man da ikke lader sig lokke af muligheden for fri leg i hallen. /liw