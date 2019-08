Gymnastikafdeling gør sig lækker for drengene

Aarup: Der er et eller andet, der ikke rigtigt rimer på drenge og gymnastik. I hvert fald forsvinder drengene i stort tal fra gymnastikken, når de står på tærsklen til teenageårene.

Men det store frafald har de tænkt sig at gøre noget ved i Aarup.

Derfor har gymnastikafdelingen i Aarup Boldklub inviteret drengene fra Aarup Skole til nogle inspirerende timer i gymnastiksalen, hvor drengene får bevæget og eksperimenteret med kroppen på nye måder. For hvis drengene skal have øjnene op for, at gymnastikken også er en mulighed i fritiden, så skal der fokuseres på de ting, der tiltaler netop drengene.

Aarup Boldklubs tiltag er en del af DGI's drengesatsning '10.000 på 10', hvor 30 instruktører vil udfordre 10.000 drenge til at bruge deres krop på nye måder over 10 dage i uge 34 og 35. I Aarup kaldes drengene til gymnastik 17. august kl. 9 til 12.

Projektet er et samarbejde mellem DGI, FaceOff og PE Redskaber og vil vise, at gymnastikken har en masse at byde på. Også for drenge.