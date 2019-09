Gymnasieelever får serveretten: - I skal skrive om stress

Elever fra Det Blå Gymnasium har bestemt, at Fyens Stiftstidende skal skrive om unge og stress.

Glamsbjerg: Unge og stress. Det er ifølge flertallet af 2.g-eleverne på Det Blå Gymnasium det vigtigste emne lige nu, når man taler om ungdomskultur og gymnasieliv.

Vi har givet 2.g-eleverne på Det Blå Gymnasium serveretten - og dermed retten til at pege på en problemstilling, som redaktionens journalister forpligter sig til at skrive om i nærmeste fremtid.

Lange skoledage kombineret med et præstationsorienteret samfund, hvor de unge oplever, at de både skal leve op til nogle høje faglige og sociale krav, er årsagen til, at mange unge føler sig stressede. Især overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelse er hård, fordi det faglige spring er stort, fortæller de.

Sådan lyder problemstillingen, som gymnasieeleverne ridser den op. Nu er det op til Fyens Stiftstidende at grave dybere i den - for nok har eleverne bestemt, hvad vi skal skrive om, men vi behandler naturligvis emnet ud fra journalistiske kriterier.

Det Blå Gymnasium deltager i projektet Ryk Assens, som er et samarbejde mellem Fyens Stiftstidende og fem fynske gymnasier.

I løbet af et syv ugers undervisningsforløb lærer 58 2.g-elever fra Det Blå Gymnasium om konstruktiv journalistik. De skal skrive artikler om emner, de selv har valgt, og projektet slutter med et åbent debatmøde 8. oktober, som eleverne er med til at arrangere.