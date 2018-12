Gummerup Skole flager på halv efter drab på Helnæs

Gummerup: Der bliver flaget på halv stang, og ekstra personale er kaldt ind for at tage hånd om eleverne på Gummerup Skole mandag. Årsagen er, at den 37-årige mand, der søndag blev dræbt på Helnæs, var far til en dreng i indskolingen.

Skolen blev orienteret søndag af en forælder og kunne derfor både skrive ud til elevernes forældre og forberede sig på at modtage børnene mandag, fortæller skoleleder Pia Samsing Bendixen.

- Personalet tog imod børnene i klasserne og har orienteret dem. Nogle var blevet orienteret hjemme. Vi er ekstra mange voksne til stede, og PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning, red.) står klar til at hjælpe, hvis vi ringer, fortæller skolelederen.

Derudover har skolen haft en samling, hvor man har sunget en sang og tændt lys i skolens adventskrans.

Både voksne og børn er meget berørt af sagen, og skolen vil også i den kommende tid være klar til at tage hånd om alle og i særdeleshed om den dræbtes søn.

- Vi er meget opmærksomme på, hvordan både børnene og de voksne har det, siger Pia Samsing Bendixen.