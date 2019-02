Anders Kristensen, der er indehaver af elektrikerfirmaet JK El i Glamsbjerg, er i øjeblikket i gang med at sætte over 300 solceller op på plejehjemmet Kildebakken i Vissenbjerg, så beboerne kan få nedbragt deres energiudgifter.

Pensionsselskabet PKAs energifond Sustain Solutions har betalt for etableringen af solcelleanlægget på Kildebakken, mens det lokale elektrikerfirma JK El med hovedsæde i Glamsbjerg står for opsætningen af de mange solceller, der skal skabe grøn strøm til beboerne.

346 solpaneler bliver sat op på Plejecenter Kildebakken i Vissenbjerg. Også Plejecenter Vesterbo i Søndersø har fået opsat solceller.Pensionsselskabet PKAs energifond Sustain Solutions lægger pengene til at etablere solcellerne. Cellerne bliver betalt tilbage med besparelserne på elregningen, så beboerne får grøn strøm uden at skulle have penge op af lommen. Når anlægget er betalt tilbage over 11,5 år, vurderer Boligselskabet Vissenbjerg, som plejeboligerne bliver administreret af, at der vil være en årlig besparelse på cirka 70.000 kroner. JK El blev startet op af Jens Lundahl for lige knap 30 år siden, da han opkøbte Glamsbjerg El. Nu er sønnen Anders Kristensen i front, og firmaet har udover hovedsædet i Glamsbjerg også afdelinger i Nyborg, Svendborg og Faaborg.

Allerede i gang

JK El har både været med til at projektere opgaven, og firmaet står nu også for opførelsen af de mange solceller.

Udover Kildebakken har også Plejecenter Vesterbo i Søndersø fået opsat solceller på Sustain Solutions' regning, og her startede opsætningsarbejdet i midten af januar. Nu er det Kildebakkens tur, og arbejdet er godt i gang, fortæller Anders Kristensen.

- Vi er på en lidt skidt årstid i forhold til at skulle arbejde udenfor på tage, så vi kan være lidt udfordret i forhold til vind og vejr.

- Men umiddelbart tager anlægningsarbejdet omkring to måneder. Og så har jeg mellem to og fire mand gående, siger direktøren.

De 346 solpaneler kommer til at generere et årligt elforbrug, der svarer til cirka 16 husstande. Besparelserne på el-regningen kommer til at betale solcellerne af over en årrække på 11,5 år. Og derefter kommer besparelserne 100 procent beboerne til gode i form af lavere el-udgifter.

Ifølge Boligselskabet Vissenbjerg, der er den lokale Domea-afdeling, kommer det til at give beboerne 70.000 kroner ekstra om året i besparelser, når solcellerne er betalt af.

Solcellerne har en levetid på 25-30 år, så derfor når beboerne at få glæde af besparelserne i mange år frem, selvom det vil tage 11,5 år at betale for solcellerne.