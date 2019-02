Grimsgaard: Skønhedsdage passer godt ind i en ellers stille uge på Gl. Avernæs

Agernæs: Det er anden gang, Gl. Avernæs lægger lokaler til et arrangement i skønhedens og velværets tegn. Skønhedsdag er i 2019 blevet til Skønhedsdage, og det falder på et godt tidspunkt for Gl. Avernæs, fortæller direktør Morten Grimsgaard.

- Det passer os fint, at det foregår i vinterferien, hvor der ikke er nogen møde- og konferenceaktiviteter. I stedet er samtlige mødelokaler og grupperum omstillet til wellness, fortæller han.

Hotellet med udsigt til Helnæsbugten er helt ommøbleret denne weekend, så det er lukket af for andre arrangementer. Det lykkedes da også hurtigt at få solgt samtlige luksusbilletter, der indebærer to valgfri behandlinger, en goodiebag, treretters middag, overnatning og morgenmad. Man kan også nøjes med en enkelt dag. Alle får desuden mulighed for at høre et par foredrag og for en gratis yogatime.

Selv er Morten Grimsgaard bortrejst i weekenden. I stedet har han lagt arrangementerne i hænderne på stedets restaurantchef Laila Høi. Og det er ikke fordi, så mange kvinder (138 kvinder og to mænd red.), skynder han sig at tilføje med et smil i stemmen.

Sidste weekend, den første i vinterferien, blev der også plads til et par specialarrangementer på Gl. Avernæs. Da var der arrangeret "Winemakers dinner" og champagnebrunch, den sidste med 105 deltagere.

Trods det store rykind lørdag, var der også plads til en Valentinesaften torsdag.