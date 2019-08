Grenene symboliserer børnenes videre færden: Gårdbørnehave får et træ på væggen

Det er gavetid på Overmarksgården. Den fylder nemlig 25 år, og det har fået gårdbørnehavens forældre til at samle sammen til en gave. Et vægmaleri, som også børnene har bidraget til.

Selve træet er malet af Lisbeth Eugenie Christensen, der udover at være kunstner også er forælder til et barn i gårdbørnehaven.

Gaven er et vægmaleri, som børnenes forældre har samlet ind til i anledning af, at Overmarksgården har 25 års jubilæum.

Børnene giver en hånd med

Det var desuden vigtigt, at gaven blev noget, som børnene kunne forholde sig til. Derfor har de hjulpet med at lave den. Det er nemlig ikke bare et vægmaleri. Som et ekstra touch, der skal være med til at skabe liv omkring træet, er bladene lavet i keramik. Det er den lokale pottemager Lisbeth Kring Jensen, der har stået for den del, men alle børn og ansatte har malet hver sit blad i forskellige farver, alt efter hvilken afdeling de hører til. Derfor er det både røde, gule, lysegrønne og mørkegrønne blade, der skal hænges op på træet.

- Børnene skulle være en del af det, ligesom de er en del af alt andet, der sker, her på stedet. Samtidig fascinerer det børnene at se tilblivelsen af noget, siger Lisbeth Wehner Rasmussen, og tilføjer, at børnene får en fornemmelse af, at her sker der noget, "så her skal vi ikke løbe og lege."

- Børnene er meget interesseret i, hvad der foregår. De stiller spørgsmål om træet og kommenterer på det. Det er vigtigt, at de har noget visuelt at se på, fordi det styrker deres fantasi, fortæller Lisbeth Eugenie Christensen.

Hun har tidligere malet det gavlmaleri, der pryder den ene af gårdbørnehavens bygninger.

Vægmaleriet skal være færdigt inden den store jubilæumsfest den 31. august, hvor blandt andet Assens-borgmester Søren Steen Andersen og Overmarksgårdens første bestyrelsesformand Karen Tarp skal være med til at fejre gårdbørnehaven.