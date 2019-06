Gravearbejde: Det bliver meget nemmere

- Når vi har målerbrønden ved tilslutningen til ejendommen, ved vi, hvor meget vand, der er i stikledningen. Før målte den kun det vand, der gik ind i huset. Nu kan vi se, hvor meget vand, der løber ind på grunden og på den måde opdage vandspild. Vi slipper også for at skulle kontakte forbrugeren og lave aftaler, fordi jeg altid har adgang til målerne, forklarer Jesper Jensen.

De nye målerbrønde gør arbejdet meget nemmere for driftsleder Jesper Jensen, når forbruget skal aflæses, de skal udskiftes, eller hvis der er mistanke om fejl på stikledningen, der får for meget vand til at fosse ud.

Elektronikken hjælper

Hver gang der etableres en ny målerbrønd, plotter Jesper Jensen den ind i et elektronisk system, så der er fuldt overblik over, hvor de er. Han behøver bare hive sin telefon frem. I det hele taget kan Jesper Jensen glæde sig over, at meget kan styres elektronisk i dag sammenlignet med dengang, han kom til vandværket for 10 år siden.

Et andet eksempel er trykforøgerstationerne. Dem har Haarby vandværk syv af, fordi Haarby, som Jesper Jensen udtrykker det, ligger i et hul, mens mange forbrugere ligger på bakker.

- I dag kan vi følge trykforøgerstationerne elektronisk. Før fik vi en rapport om det, der blev pumpet i går. Hvad skulle vi bruge de oplysninger til, siger Jesper Jensen.