Flemløse: Interessen for gospelmusik er stor. I hvert fald er den gospelworkshop, der lørdag den 26. januar afholdes i Flemløse, totalt udsolgt. Men du kan stadig komme til gospelkoncert i Flemløse Kirke samme dag klokken 16.30-17.30. Koncerten er gratis og markerer afslutningen på dagens workshop, som ledes af gospelinstruktør Laura Kjærgaard. Hun er blandt andet kendt for sin medvirken i første sæson af tv-programmet X-Factor, hvor hun blev nummer to. /LBA