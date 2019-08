Assens: Assens Gospelkor tager hul på en ny sæson. Koret øver på Assensskolen hver tirsdag aften kl. 19 fra 3. september.

Koret har sagt farvel til et par sangere, så man håber, at andre vil springe til og hjælpe med at gøre koret endnu større og gladere.

Assenskoret synger på arbejdspladser, i foreninger, kirker og ved begivenheder. /EXP