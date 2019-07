Barløse: Golfspil fra den absolut øverste hylde er, hvad Barløseborg Golfklub venter at kunne byde på i forbindelse med Barløseborg Elite Open, der afvikles med deltagelse af nogle af landets bedste amatørgolfspillere i weekenden den 13.-14. juli.

Her spilles Elite Open over tre runder - med to indledende runder om lørdagen og finale om søndagen.

- Vi forventer at kunne kåre vinderen af årets Barløseborg Elite Open, der i år er blevet støttet økonomisk fra Fonden for Fynske Bank, søndag eftermiddag ca. kl. 14, fortæller udvalgsformand Anne Marie Højvang i en pressemeddelelse.

- Golfbanens par er 71 slag, og vi forventer, at vinderen skal findes blandt spillere, der under banens par på de tre runder. Flere af de tilmeldte deltagere har handicaps med + foran, hvilket betyder, at de normalt spiller med scores under par. Der deltager spillere fra hele landet. Fra Barløseborg Golf Klub deltager seks af vores bedste elitespillerne, fortæller Anne Marie Højvang.

- Alle, der har lyst til at se noget flot golfspil, er velkomne til at overvære spillernes indledende runder om lørdagen og finalerunden om søndagen, siger Anne Marie Højvang.