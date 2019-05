Golfbane bliver til landbrugsjord

Glamsbjerg: Et enigt byråd har nikket ja til, at lokalplan 0.69 Odensevej 65 i Glamsbjerg kan ophæves.

Eller rettere: sagt ja til, at jorden igen kan blive klassificeret som landbrugsjord.

Det sker efter en ansøgning fra Gerda og Troels Andersen, der ejer jorden. Her har parret siden 2004 drevet golfbanen Sunset Golf med ni huller, men fra årsskiftet lukker Gerda og Troels Andersen forretningen.

Ægteparret har i flere år forsøgt at sælge gården, hvor de bor, og den tilhørende jord, hvor banen er anlagt, men uden at finde en køber. Tillige har parret foreslået Assens Kommune at overtage jorden og holde det som rekreativt område for kommunens borgere, men det forslag gik ikke igennem.

Derfor kom ansøgningen om at ændre området til landbrugsjord i håbet om, at det kan lokke andre købere til, og den har byrådet nu imødekommet.

Gerda og Troels Andersen har på grund af alder ikke længere kræfterne til at drive golfbanen, har parret tidligere fortalt Fyens Stiftstidende.