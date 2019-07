Godt nyt: Pulsløbet i Assens er reddet på målstregen

Assens: For et par uger siden kom det frem, at Assens Kommune har valgt at droppe Pulsløbet - et folkeligt og sundhedsfremmende motionstiltag, som kommunen har stået bag siden 2011. Aflysningen skyldes hensynet til kommunens anstrengte økonomi.

Det var ikke en nyhed, der faldt i god jord hos Bo Reimer, medindehaver af Vestfyns Tømrerforretning A/S i Assens.

Nu har den lokale tømrermester sikret, at der også bliver Pulsløb og Pulswalk i Assens tirsdag den 17. september. Og det bliver stadig gratis at deltage.

- Jeg var ærgerlig over at høre, at Pulsløbet var blevet aflyst. Jeg syntes ikke, at Assens Kommune kunne tåle flere dårlige historier. Vi har brug for nogle gode historier, og Pulsløbet er en af de årlige traditioner, hvor virksomheder, borgere, skoler, foreninger og mange andre mødes på kryds og tværs. Det er en rigtig god dag i sundhedens tegn. Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det lokale erhvervsliv ville bakke op om og hjælpe økonomisk med at afvikle Pulsløbet, siger Bo Reimer.

I en tid med stor travlhed i byggebranchen og få dage før Bo Reimer tager på sommerferie, er det lykkedes ham at samle økonomisk tilsagn fra tilstrækkeligt mange virksomheder til at sikre, at Pulsløbet afvikles præcis, som det plejer og i samme ånd. Det betyder blandt andet, at der fortsat vil være en gratis t-shirts til alle, der melder sig til.

De fire hovedsponsorer til løbet er Vestfyns Tømrerforretning, Palle Johansen Murer- & Entreprenørforretning, Fynske Bank og Broen A/S.

Desuden har Stark, Rema1000, Bøgeskov, Sportigan Klub og Erhverv Assens, Danbolig Assens, Kjær Vikar og Rekruttering, WaterCare, JP El, Living Flames, Summerbird, Malerfirmaet Kulavig, Deslers Grafiske Hus, Østerhaabs Auto, Voldbro Smedie, Plum, Sparekassen Sjælland-Fyn og Broen Lab meldt sig på banen som sponsorer.

Knud Søby har igen lovet, at sørge for det alt det praktiske omkring løbet og ruten, så deltagerne får en god løbsoplevelse.