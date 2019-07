Gode råd: Tjek forsikringerne

Anja Robanke råder andre til at have lidt mere styr på, hvad de skal arbejde med, før de tager afsted, end hun har. Foto: Nils Svalebøg

Selv om Anja Robanke og Bumle endnu ikke har begivet sig ud på landevejene, og hun dermed ikke har gjort sig så mange erfaringer om et liv på fire hjul, så er hun alligevel gennem forberedelserne stødt på ting, hun gerne giver videre som gode råd til andre, der måtte have en eventyrer i maven og mod på at lade det gamle liv med fast grund under fødderne bag sig.

1. Tag springet Spring ud i det - lyder kort og godt det første råd.

2. Research inden afrejse Lav research på, hvad man må og ikke må i forhold til for eksempel skat.

3. Tjek forsikringer Undersøg flere forsikringer. Jeg fik priser på ervhervsrejseforsikringer fra tre selskaber, og priserne var henholdsvis 9000, 13.000 og 19.000 kroner. Jeg valgte den på 9000.

4. Kundebase Hvis man vil drive selvstændig virksomhed, vil jeg anbefale, at man har været selvstændig lidt længere, end jeg har, så man har en god base af kunder at starte på. Jeg håber til gengæld, at det vil give mig en anden type kunder end ellers.