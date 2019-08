Gode råd: Tennisklubber i medlemskrise skal ikke skyde med spredehagl

Hvis de små tennisklubber skal overleve, skal det handle om meget mere end at slå en god forhånd. Der skal være fokus på fællesskabet, og så skal en god indsats anerkendes. Det vurderer Lars Elkjær, klubudviklingsansvarlig i Dansk Tennis Forbund, der her giver nogle gode råd til klubberne.

1. Fællesskabet er vigtigt - Klubberne skal tilbyde noget mere end bare motion. Der står løb og fitness stærkest, fordi man kan gøre det på egen hånd. Men foreningslivet kan noget magisk. Det kan samle mennesker. Derfor skal klubberne have fokus på og prioritere det sociale aspekt. Det skal handle om meget mere end at slå en god forhånd. De skal tænke på, hvordan klubben kan binde folk sammen med for eksempel sociale arrangementer. Jeg snakkede med nogle børn i en tennisklub, der syntes, at det bedste var vandkamp med træneren og en bowlingtur. Det er det sociale liv i klubberne, der får folk til at blive hængende, men de kommer først og fremmest for at spille tennis, så det skal heller ikke blive det rene tivoli.

2. Brug klubbens netværk - Ligeså vigtigt det er at skabe et godt netværk mellem klubbens medlemmer, ligeså vigtigt er det at bruge medlemmernes eksisterende netværk. Hvis vi siger, at en klub med 20 medlemmer gerne vil op og have 40 medlemmer, så skal hvert medlem bare finde ét nyt medlem. På den måde handler det virkelig meget om at få aktiveret klubbens netværk. Er der nogen, der kender nogen, der vil prøve tennis, eller måske endda give en hånd med som frivillig. Det gælder om at gå i dialog med medlemmerne, og måske gøre det på en ny måde end man plejer. De sociale medier er gode til at få informationer ud til medlemmerne, men nogle gange kan det også være en idé at ringe rundt. Hvis en bestyrelse på fem personer tager telefonen og ringer personligt op til fem medlemmer hver, så kan man måske motiverer dem til at komme og deltage i det ene eller det andet arrangement. Den personlige kontakt er vigtig.

3. Anerkend en god indsats - Det er svært at skaffe frivillige, men uden dem ender klubberne med at lukke. Derfor er det vigtigt, at klubberne passer på de frivillige. De skal anerkendes, når de har gjort en god indsats. Det kan være en flaske vin eller et fælles arrangement, men det kan også være et stort udtalt tak.

4. Prioritér initiativerne - Det kan også være en god idé at udvælge et enkelt eller nogle få arrangementer, som man virkelig vil gå den ekstra meter for. Det er bedre med et rigtig godt og velfungerende arrangement, hvor der kommer en masse mennesker, end en masse halvflade arrangementer. Det er vigtigt at prioritere klubbens initiativer, så man ikke skyder med spredehagl. Det handler om at få skabt nogle succeser, hvor folk synes det er hyggeligt. Så kommer de igen.