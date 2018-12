Gode råd: Sådan kan du stoppe en spritbilist

Find en løsning

2. Man skal forsøge at holde bolden på sin egen banehalvdel, så man skal for eksempel ikke sige: 'Hold nu op, hvor er du en idiot, at du vil køre nu'. En konfliktmægler siger, at det er bedre at tage udgangspunkt i ens egen bekymring og i stedet sige: 'jeg ville være meget bekymret, hvis du kørte i den tilstand'. Derudover skal man forsøge at komme med løsningsforslag og blive enige om et forslag. Det kan for eksempel være, at personen bliver og sover på sofaen.