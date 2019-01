Gode råd: Sådan holder du liv i din lokale købmand

Jette Weber mener, at det også er op til de enkelte små købmænd selv at komme på initiativer, der kan sikre, at butikken kører rundt. Foto: Amalie Hermansen

Jette Weber kommer her med tre gode råd til, hvad der, ifølge hende, skal til for at holde liv i en lille og lokal butik.

Der kommer længere og længere mellem de lokale og små købmænd, men de eksisterer dog stadig. Jette Weber mener, at det er vigtigt at følge med tiden, når man driver en lokal købmand. Læs her hendes tre gode råd til at holde liv i din lille lokale butik.

Kunderne bestemmer 1. Der skal være et varesortiment, som passer til ens kundekreds. Der skal ikke være det i butikken, som vi selv synes, men derimod det, som kunderne synes. Så kunderne skal have lov til at bestemme, og butikken skal være opdateret i sortimentet, så kunderne ikke kommer til at gå forgæves efter varer.

God stemning 2. Vi føler, at vi er en stor familie med vores kunder, og det tætte og lokale bånd er rigtig vigtigt. Det skal være rart for kunderne at komme ind i butikken, og der skal altid være plads til en snak over disken.