Gode råd: Sådan holder du dig i gang som 60+-årig

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du er fysisk aktiv mindst 30 minutter hver dag. Den fysiske aktivitet skal være med moderat intensitet, altså fysisk aktivitet, hvor du bliver lettere forpustet, men hvor du stadig kan tale med andre imens. Aktiviteten skal ligge ud over de almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter, som for eksempel at hente posten i postkassen. Hvis den halve times aktivitet skal deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.

3. Udstrækning

Det er også rigtig godt, hvis du laver udstrækningsøvelser mindst to gange om ugen og af mindst 10 minutters varighed. Det skal du gøre for at vedligeholde eller øge kroppens bevægelighed. Derudover skal du også regelmæssigt lave øvelser for at vedligeholde eller øge balanceevnen. Når du træner bevægeligheden og balanceevnen, har du bedre mulighed for at opretholde evnen til at klare dagligdagsfunktioner, og du reducerer risikoen for fald eller andre skader i hverdagen.