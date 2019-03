Gode grunde til at etablere solcelleparker

Better Energi fremhæver her selv nogle af argumenterne for at etablere flere solcelleparker i Danmark - herunder ved Ebberup

Landbrugsjord skal omlægges

1 Miljøfolk efterlyser omlægning af 100.000 hektar landbrugsjord for at mindske udvaskningen af kvælstof. 69 hektar i Ebberup er kun en lille del af det, men Better Energi har planer om at "tilplante" 10.000-12.000 hektar svarende til fire-fem promille af landbrugsjorden i Danmark med solceller.

Efterspørgslen stiger 2 Elforsyningen i Danmark er udfordret af en transportsektor og en varmesektor, der bliver mere og mere eldrevet. Flere datacentre etablerer sig i Danmark (på Fyn er det som bekendt Facebook, der bygger ved Odense, red.), de skal bruge strøm svarende til 3,2 millioner husstandes forbrug. De vil have grøn strøm, helst fra nye anlæg og helst fra sol, fordi det supplerer vind godt. Vindmøller overproducerer om vinteren og om natten, men underproducerer om sommeren og om dagen, når solcellerne producerer 80 procent af den energi, de leverer.