Goddag til Peter Willemoesskolen

Assens: Helt som ventet synes byrådet i Assens Kommune, at det er i orden, at Assensskolen skifter navn til Peter Willemoesskolen.

Alle 29 medlemmer af byrådet havde ingen indvendinger og godkendte muligheden for navneskiftet under onsdagens byrådsmøde.

Bag ønsket om navnetskiftet, som koster 10.000 kroner at implementere, ligger, at Assensskolen - altså nu fremover Peter Willemoesskolen - har brug for en ny, frisk start, har skolen meldt ud. Skolen er desuden blevet certificeret som såkaldt Unicef Rettighedsskole ved starten af det nye skoleår.

Søofficereren Peter Willemoes er en af Assens' stolte sønner og betegnes som en søhelt.

Navneskiftet kommer til at gælde fra 1. september./MAKL