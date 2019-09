Glemte at se sig for: Fodgænger blev slynget op over bil

Glamsbjerg: En 62-årig mand fra Vejle blev torsdag eftermiddag påkørt af en bil, da han ville krydse Søndergade i Glamsbjerg.

Ifølge Fyns Politis oplysninger glemte manden at se sig for, da han trådte ud på vejen klokken 13.39, og det gjorde han på et uheldigt tidspunkt, for samtidig kom en bil kørende ad Søndergade i sydlig retning.

Bag rattet i bilen sad en 20-årig kvinde fra Glamsbjerg, som ifølge politiets oplysninger ikke kunne nå at reagere, inden bilen ramte den 62-årige mand. Han blev slynget op over bilen og fik ifølge politiet læsioner i ansigtet og formentlig også hjernerystelse.