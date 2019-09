Glamsbjergskolen åbner døren for onkler og tanter

Glamsbjerg: Torsdag 12. september er der åben skole på Glamsbjergskolen. Skolen åbner dørene mellem kl. 16 og kl. 19.

Hensigten med arrangement er at åbne dørene for alle - forældre, bedsteforældre, onkler og tanter - der kan have lyst til at se, hvad der foregår på skolen. Elever og medarbejdere vil forberede forskellige forløb. Medlemmer af skolebestyrelsen vil også være til stede, og de vil blandt andet fortælle om skolebestyrelsesarbejdet.

Da skolen forudser, at der kommer flere, end man kan være i centralrummet, vil der ikke være en fælles velkomst. Man vil i stedet få udleveret et velkomstkort, når man kommer. På det vil der være en velkomsthilsen samt en oversigt over, hvad-forgår-hvor samt tidspunkter for små events.