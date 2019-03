Glamsbjerg skal blive endnu bedre: Frem med ideerne

Glamsbjerg: Har du en god idé til, hvordan Glamsbjerg kan blive et endnu bedre sted at bo, så giver vi biksemaden.

Sådan lyder tilbuddet fra Foreningen Glamsbjerg, som inviterer til en aften, hvor alle gode ideer til, hvordan Glamsbjerg kan udvikle sig, kan komme på bordet.

- I bestyrelsen vil vi gerne lave vores egen dagsorden, for vi er alle relativt nye medlemmer af bestyrelsen, så vi vil gerne vil findes vores egne mærkesager. Men det vil vi fem i bestyrelsen ikke bare selv beslutte, hvad skal være. Det vil vi selvfølgelig høre byens borgere om. Det skal de være med til at beslutte, siger Birgitte Laursen, der er formand for Foreningen Glamsbjerg.

Idemødet finder sted i Glamsbjerg Fritidscenter torsdag 21. marts fra klokken 17-20. Du skal dog skynde dig, hvis du vil være med. Tilmeldingen lukker nemlig tirsdag 12. marts. Tilmelding sker med en mail til foreningenglamsbjerg@gmail.com.

På mødet vil deltagerne blive delt ind i grupper, der kommer med ideer til forskellige emner såsom foreningsliv, kultur og Glamsbjerg som uddannelsesby. Efter biksemaden er serveret og spist, bliver ideerne fremlagt.

Bestyrelsen tager ideerne med hjem og prioriterer, i hvilken rækkefølge de skal gennemføres.