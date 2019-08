Glamsbjerg: Ambitus Koret i Glamsbjerg vil gerne have nye sangere. Især mangler man alter, tenorer og basser, skriver koret i en pressemeddelelse.

Koret øver hver tirsdag aften fra klokken 18.00 til 20.00 på VUC, og repertoiret er alsidigt på flere sprog. Der er tale om for eksempel viser og sange, men også større latinske korværker og rytmiske satser.

Hvert år inviterer koret til mellem to og fire koncerter, og der samarbejdes med andre kor og gæstedirigenter.

- Vi lover et godt kammeratskab, højt humør og stor sangglæde. Kom og vær uforpligtende med et par tirsdage og se, om det er noget for dig, lyder det i pressemeddelelsen.

/cak