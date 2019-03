Glamsbjerg gør sig klar til den store bierfest

Glamsbjerg: Det bliver syvende år i træk med bierfest i Glamsbjerghallen. Der ventes cirka 650 gæster fredag 5. april til en kæmpe tysk fest med syv timers nonstop musik, flot udsmykket håndboldhal, fadøl i litermål og lederhosen.

Det oplyser Tommerup Håndboldklub i en pressemeddelelse. Klubben stiller med cirka 50 frivillige.

- Og for en klub som vores er det også glædeligt at kunne veksle det store arbejde, vores frivillige lægger i det, til et overskud til klubben, siger formand for eliteudvalget, Lars Brønserud.

Der var 50 billetter tilbage ved redaktionens slutning.

Hvis nogen skulle studse over, hvorfor Tommerup HK holder fest i Glamsbjerg, skyldes det ifølge Lars Brønserud, at de, der står bag bierfestkonceptet, har et krav om, at der skal være 20 kilometer mellem festerne for ikke at skabe unødig konkurrence. Da Vissenbjerg var begyndt at holde bierfest året før Tommerup HK, begyndte, ja så måtte klubben søge lokaler på udebane.

/Exp