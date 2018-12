Glamsbjerg Maskincenter har købt firma i Nørre Broby

Glamsbjerg: Glamsbjerg Maskincenter A/S er gået på opkøb.

Firmaet, der holder til på Toftegårdsvej 2 i Glamsbjerg, har overtaget KN-Teknik på Industrivej i Nørre Broby.

- Vi har gennem den seneste tid arbejdet sammen med KN-Teknik om service og vedligeholdelse af maskiner, og det er derfor en glæde for os, at dette samarbejde kan afsluttes med en overtagelse af aktiviteterne i KN-Teknik, siger servicechef Ulrik Bøgelund fra Glamsbjerg Maskincenter A/S, der i forvejen driver en virksomhed med fokus på have- og entreprenørmaskiner.

KN-Tekniks indehaver Knud Nylandsted har besluttet sig for at afhænde sin forretning og sit værksted efter 21 år i branchen.

68-årige Knud Nylandsted har i et stykke tid samarbejdet med Glamsbjerg Maskincenter A/S omkring både salg og service. Knud Nylandsted vil i en tid fremover være tilknyttet Glamsbjerg Maskincenter A/S for at kunne overdrage kundekontakterne, så overgangen sker så nemt som muligt for alle parter.

Glamsbjerg Maskincenter gik konkurs for to år siden, men i april 2017 lykkedes det Ulrik Bøgelund, Kristian Jørgensen og Søren Bech Sørensen at føre virksomheden videre efter en kapitalindsprøjtning.

Virksomheden holder til i tidssvarende lokaler med eget serviceværksted samt butik- og salgsafdeling, og her vil alle aktiviteter være samlet fremover.