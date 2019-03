Glamsbjerg Biograf fylder 25 år: - Vi anede ikke, hvordan man drev en biograf

For 25 år siden besluttede en gruppe mennesker at åbne en biograf. De anede ikke, hvordan man gjorde, men borgerne i Glamsbjerg skulle kunne se film på det store lærred. Nu fejrer Glamsbjerg Biograf jubilæet ved at vise den allerførste film, der spillede.

Glamsbjerg: For 25 år siden besluttede en gruppe mennesker at starte en biograf. Ingen af dem anede noget om at drive en biograf; om at få spolerne til at køre ordentligt, klistre filmene sammen de rigtige steder og få filmen op på lærredet. Men en biograf, det ville de have. Byens eneste biograf var blevet lukket. Derfor mødtes 25 mennesker i et klasselokale på Glamsdalens Idrætsefterskole, hvor de stiftede en forening, der skulle få filmkultur tilbage til byen. Nu fejrer Glamsbjerg Biografforening 25. års jubilæum 10. marts. "Åndernes Hus" kommer op på det store lærred, for det var den første film biografen spillede 21. marts 1994. - Der var sort af mennesker, siger Elisabeth Jespersen, som har været frivillig i biografen fra den allerførste dag. - Det var helt vildt, og det fortsatte faktisk hele ugen.

Fra venstre: Knud Erik Jespersen, Suzanne Andersen, Elisabeth Jespersen og Henning Petersen. Alle fire har arbejdet frivilligt i biografen i 25 år. Foto: Sara Brun Nielsen

De første frivillige Det er en helt almindelig hverdagsaften, og inde i salen spiller "Mødregruppen". I den lille café sidder fire af dem, der har været med fra første dag: Elisabeth og Knud Erik Jespersen, Suzanne Andersen og bestyrelsens nuværende formand, Henning Petersen. - Vi var med helt fra starten, da vi mødtes i klasselokalet. Vi kunne simpelthen ikke undvære en biograf, fortæller Elisabeth Jespersen. - Vi vidste ikke noget om at drive en biograf. Hvor fik vi egentlig de gode råd fra, spørger Suzanne Andersen. - Vi må have besøgt andre små biografer og set, hvordan de gjorde det, siger Knud Erik Jespersen. - Og så havde vi allerede apparaterne fra den gamle biograf, siger Suzanne Andersen.

Kontrolrummet er langt og smalt. På guldet ligger en løvsuger, der udgør den perfekte popcorns-støvsuger. Foto: Sara Brun Nielsen

Gammeldags teknik I dag er biografen let at styre. I kontrolrummet står en computer med en play-knap, som ganske enkelt skal trykkes på, når filmen skal i gang. - Dengang var det noget andet med den gammeldags teknik med de store spoler, fortæller Knud Erik Petersen. - Det var udfordrende med de film, der kunne være slidte - de kunne risikere at knække, og så måtte vi klistre dem sammen igen, siger Elisabeth Jespersen. - Ja, med gennemsigtig tape. En film bestod af tre-fire mindre spoler, som skulle klistres sammen. Og hvis en slidt film knækkede, klistrede vi dem bare sammen på samme måde. Og nogle af de film, vi fik, var ret slidte, siger Knud Erik Jespersen. - Dengang fik biograferne filmene på tur. Der fandtes a-, b- og c-biografer, og filmene blev først sendt til de store a-biografer. Vi var klart en c-biograf, siger Henning Petersen. - Når vi først fik filmene, havde de været hele vejen rundt. Så hvis de knækkede, var det bare vigtigt at få klistret de rigtige billeder sammen, siger Suzanne Petersen.

Glamsbjerg Biograf fejrer 25 års jubilæum 10. marts. Foto: Sara Brun Nielsen

Kulturelt samlested I dag er der ti frivillige hold af to personer, som dækker en vagt hver om ugen. For de frivillige handler det om at holde byen levende, men fællesskabet mellem dem er lige så vigtigt. - Vi trækker lod om, hvem der får hvilken film, og der er kamp om filmene. Det er sjovt at arbejde her, siger Knud Erik Jespersen. - Det er et kulturelt samlested, og det er der ikke andre steder i byen, der er, siger Henning Petersen. Til jubilæet 10. marts er alle, der har været med til opstarten af biografen eller har været frivillig, inviteret til reception, som bliver afsluttet med visningen af biografens allerførste film, nemlig Åndernes Hus.

Glamsbjerg Biograf fejrer 25 års jubilæum 10. marts. Foto: Sara Brun Nielsen

Glamsbjerg Biograf fejrer 25 års jubilæum 10. marts. Foto: Sara Brun Nielsen