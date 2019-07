Gik rundt på gaden med kniv på 32 cm

Assens: Hvorfor går en person rundt på gaden med en køkkenkniv på 32 cm i længden og med et blad på 20 cm?

Det spørgsmål ville politiet meget gerne have et svar på, da de stoppede og sigtede en person i Assens på Ladegårdsgade mandag aften klokken 20.25. Det kan man læse på døgnrapporten.

Ifølge knivlovens paragraf 1 må man ikke gå rundt med sådan en kniv på et offentligt område. Ikke uden at have, som det hedder i politijargon, et anderkendelsesværdigt formål. Og det havde den sigtede ikke. Avisen har forsøgt at få flere oplysninger fra politiet, men det er ikke lykkedes at få et svar fra Fyns Politi./MAKL