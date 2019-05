Gevinst på lotto-kuponen: En ny millionær i Assens Kommune

Assens: Det kan være, at sommerferien bliver ekstra lang og mere eksotisk for en borger i Assens Kommune.

Lørdag aften vandt en person nemlig 1.000.000 kroner i lotto.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

Af den kan man læse, at det var ikke en kupon med syv rigtige, der udløste gevinsten - der var nemlig ingen, der ramte de syv tal, som blev trukket ud. I stedet var den særlige Millionærgaranti, som Danske Spil giver to lotto-spillere hver uge, som nu kan forsøde tilværelsen hos en borger i Assens Kommune.

Danske Spil oplyser, at vinder-kuponen var købt over nettet. Også en person, der har købt en kupon i Kvickly i Brande, kan glæde sig over at udløse Millionærgarantien.