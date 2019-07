Genudsendelse i Haarby Bio

Haarby: Filmen "A Star is Born" er blevet kåret som den mest populære Biografklub Danmarkfilm i 2018/19. For at markere dette vises filmen i en speciel udvidet version. Det sker tirsdag 6. august kl. 19.30 ved en særforestilling i Haarby Bio.

Billetprisen denne aften kun 35 kroner, og der serveres gratis mousserende vin samt lidt sødt til alle, inden filmen starter.

Der vil blandt publikum bliver trukket lod om to digitale medlemskaber til næste års biograf-klub Danmark film samt to gavekort til Haarby Bio. /EXP