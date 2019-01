Generalforsamling og foredrag

Assens: Tirsdag 5. marts kl. 18.30 holder Hjerteforeningen Assens generalforsamling på Hotel Aarup Kro.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være foredrag med fokus på at sikre, at hjælpen er nær, når uheldet er ude, uanset hvor man bor i Assens Kommune.

Det gøres blandt andet gennem projekterne hjertestartere 24/7 og Giv Liv-projekter i lokalområderne.

En af opgaverne er eksempelvis at sikre at hjertestartere er registreret på www.hjertestarter.dk. For når der sker hjertestop, så kan Falck henvise til den hjertestarter, der hænger nærmest den, der er ramt af hjertestop.

