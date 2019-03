Aarup: Totalbanken A/S holder onsdag 3. april kl. 19 ordinær generalforsamling i Totalbanken på Bredgade 95 i Aarup.

Banken har modtaget et forslag om, at antallet af medlemmer i repræsentantskabet fastsættes til 10 personer, og at 10 personer fratræder repræsentantskabet.

Alternativt at repræsentantskabet afgår, og der sker nyvalg.

