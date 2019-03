Genbrug til nedsat pris

Tommerup St.: Hvad enten du trænger til en ny, gammel sofa, et helt møblement eller blot lidt nips eller et par bøger, du ikke allerede har læst eller spillet, du altid har drømt om at eje, så kan du måske finde det i Møbel- og Genbrugsladen på Lilleskov Teglværk. Teglværkets frivillige i snedkerværkstedet sørger for, at møblerne er i god stand, før de sættes til salg. I ugen fra 18-24 marts er der endda mulighed for at erhverve tingene til halv pris. Der er åbent tirsdag, torsdag og lørdag. Se åbningstider på www.lilleskov.dk