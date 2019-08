Genbrug. Et effektivt affalds- og genbrugssystem i Assens

Jeg er utroligt glad for vore to bøtter, og hvor dejligt at vi via den grønne kan være med til genbrug. Jeg fatter ikke, at man laver et større drama ud af, at skulle rense et Nutella- eller marmeladeglas, for det er da ikke "det store arbejde".

Også dejligt at se på genbrugspladsen, de mange forskellige containere hvor man kan fordele tingene til genbrug - noget godt for samfundet, da vi har alt for meget affald.

Og nu jeg har pennen fremme hvad angår affald, så er det en skandale, at man ikke får renset den gamle affaldsplads på Næsset, så campingpladsen kan blive udvidet, for turisme er noget mere vigtigt for Assens Kommune.

Forhåbentlig er det ikke fordi "det er bare i Assens", så byrådsmedlemmerne fra landkommunerne, som en af jeres tidligere borgmestre kaldte jer ved sammenlægningen, de ikke mener det skal gøres, fordi der er noget vigtigere hjemme hos dem. Kom nu til fornuft, og få dette vigtige på plads i løbet af vinteren.