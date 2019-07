Genanvendelse. Vi er holdt op med at bruge miljøspanden

Det er ikke kun de skyllede glas eller mangel på samme, de ikke vil have i genbrugsbeholderne. Det gælder også sort plast af enhver art eller for den sags skyld grønne plastbeholdere, der er rene men har indeholdt vasketabs til vasketøj. Der er et faresymbol på, fordi ren sæbe åbenbart kan være ætsende, men de er pakket ind og har aldrig vært i direkte kontakt med emballagen. Vi har snart en liste så lang med ting, der ikke må komme til genbrug, at vi er holdt op med at bruge den miljøspand.

Vi betaler et rimeligt stort affaldsgebyr om året, og alligevel skal vi bøvle med affaldet i Assens Kommune, selv om de sælger det videre til forbrænding og genbrug. Hvad med om kommunen stillede krav til dem, der aftger genbruget i stedet for at straffe de borgere, der sorterer affaldet?

Vi vil ikke vaske vores affald/genbrugsting, da vandet er dyrt og en ressource, vi skal passe på, bare ikke hvis du spørger kommunen, eller dem, der er ansat der.

Så kan vi bare smide det i opvaskemaskinen, men jeg vil fandeme ikke anskaffe mig sådan en (undskyld banden), da mit musselmalede porcelæn ikke kan komme deri, og den bruger både strøm og vand. Nu bruger vi bare vand ved opvask, da vores varmepumpe opvarmer vandet til UG på grund af solceller.

Vi er mange, der har fået nok af kommunen og dens genbrugshelvede. Den vil gerne fremstå åh så god og miljørigtig, men det er en fis i en hornlygte, da meget af det, vi også afleverer på genbrugspladserne, ryger i småt brandbart.