Gasovn gik amok: Campingvogn i flammer

Haarby: En defekt gasovn var fredag eftermiddag årsag til, at en campingvogn udbrændte totalt.

Alarmcentralen fik opkaldet klokken 15.48, og fra Glamsbjerg rykkede brandfolkene til Roesbjergvej i Haarby, hvor campingvognen var parkeret.

Ifølge vagtchef Ehm Christensen, Fyns Politi, var ejeren kommet for at hente campingvognen fra det sted, hvor den stod parkeret for vinteren, fordi han på mandag skulle bruge den. Da ejeren ville tænde gasovnen gik noget galt, og hurtigt stod campingvognen i flammer.

Et vidne kom forbi brandstedet og rapporterede om tyk sort røg fra stedet.