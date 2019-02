Gasledning: Sikkerhed skal vurderes

Vil man f.eks. bygge inden for det såkaldte arealreservationsområde, som er at betragte som en sikkerhedszone i forbindelse med gasledningsprojektet Baltic Pipe, så skal det først sikkerhedsvurderes.

Fyens Stiftstidende kunne mandag fortælle, at solvarmeanlægget, som Tommerup Bys Fjernvarmeforsyng har bygget, kommer i karambolage med denne arealreservation . Solvarmeanlægget ligger indenfor zonen allerede. Fjernvarmen vil om nogle år bygge et nyt fyringsanlæg, kunne formand for fjernvarmen, Knud Erik Lynnerup, fortælle.

Hvordan skal man tolke den arealreservation eller beskyttelseszone, der skal være omkring gasledningen Baltic Pipe , som kommer til at skære tværs over den nordlige del af Assens Kommune fra 2022? Den er før etableringen på 250 meter på hver side af gasledningen, og når ledningen ligger i jorden 200 meter.

Skal risikovurdere

Han vil hellere kalde arealreservationen for et planlægningsbælte.

- Der gælder et cirkulære fra Planstyrelsen - 183 - hvormed kommunalbestyrelsen skal sende planer til høring - i første omgang hos Energistyrelsen, og det er så deponeret hos os som ledningsejer. For at sikre fremtidig anvendelse ikke er i konflikt med de driftsvilkår, der gælder for ledningerne.

- Det ville give nogle samfundsmæssige meget store omkostninger, hvis man fik planlagt noget, der strider mod ledningernes driftsvilkår, fortæller Jacob Møller Sørensen.

Men hvis det ligger bag arealreservationen på de 200 meter, er Energinet pålagt at kigge på, om det giver et ændret risikobillede, oplyser han.

- Hvad er en risiko?

- I sidste ende handler det om at undgå ulykker på gasanlægget. Enten skader skader på anlægget, på personer eller skader på andres ejendom, svarer Jacob Møller Sørensen.

I dette område er der umiddelbart vurderet et stykke op til grænsen for, hvad der kan bygges, da ledningen tilpasses kommunens fremtidige planer for byudvikling.

- Vi skal som ledningsejere forholde os til, om gældende lovgivning er overholdt ved planlægning indenfor arealreservationen, som er vores interesseområde. Det er vores opgave at sikre, at restriktioner omkring ledningerne overholdes.

- Dette gør vi ved at have dialog med lodsejere og give input i planlægningsfasen (for byggeri m.m., red.) så det sikres, at man ikke arbejder forgæves med planer, der ikke kan realiseres pga. lovgivningen på området, siger Jacob Møller Sørensen.