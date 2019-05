Gallapremiere i Assens: Frivilligt på den røde løber

Hanne Nyrup Madsen, Assens, har sammen med sin mand kendt filmens hovedperson Jacob Hauberg Lohmann (billedet) siden han var barn, gennem et nært venskab med hans forældre.- Jeg har fulgt ham hele hans liv, og han har leget sammen med mine børn. For mig vil han altid være en dreng, men jeg synes virkelig også, han er en god skuespiller. Man er jo altid bange for, at det ikke går så godt, som man håber, men det var meget positivt at se filmen.Foto: Kim Rune.