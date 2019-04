Formand for udvalget for Børn, Uddannelse og Familie i Assens Kommune, Mogens Mulle Johansen (SF), er klar over, der er en udfordring med Fyrtårn Tommerup. Fyrtårnet er en succes, der er mange brugere af centret. Men der er langt flere brugere, end der er beregnet tilskud til. Det presser Fyrtårnets økonomi.