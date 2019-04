Idræts- og kulturcentret Fyrtårn Tommerup er en stor succes, bare ikke økonomisk. Centerchef hos Fyrtårn Tommerup, Troels Eriksen, ville gerne have, at politikerne kunne hjælpe.

Tommerup St.: Mandlige chefer kan ofte ses med skjorte og slips. Men ikke Troels Eriksen. Han går rundt med en hættetrøje med logoet for Fyrtårn Tommerup trykt på ryggen og virker helt nede på jorden, på omgangshøjde. Og så gnaver han ofte i en gulerod inde på sit kontor med gamle cykelmotiver fra Tour de France på væggen og en kaffekop på bordet, hvor der slet og ret står "chefen" skrevet hen over siden. Siden starten af sidste år har han været centerchef i knudepunktet, kultur- og idrætscentret Fyrtårn Tommerup, som stod færdigt for seks år siden. Et samlingssted for hele lokaloplandet alle ugens syv dage. Troels Eriksen har efterhånden "gnavet" sig meget godt ind på, hvad stedet er for en størrelse. Fyrtårnet er en succes og ikke til at spille bolden udenom, mener han. Men selv om Fyrtårn Tommerup har to haller nu, den gamle og den nye, kunne fyrtårnet faktisk godt bruge en hal mere, bemærker centerchefen. Haltiderne er nemlig godt booket op. Særligt de timer hen på eftermiddagen, hvor folk har fået fri fra arbejde, og skolebørnene kommer hjem fra skole. Fyrtårnets succes har imidlertid - pudsigt nok - en negativ slagside: Der er mange brugere, men de mange timer, der bliver lagt i hallerne til træning, ligger modsat langt over det forventede antal foreningstimer, som Assens Kommune giver tilskud efter, oplyser centerchefen. - Hvis du bare kigger på svømmehallen, så ligger vi 250-300 timer over det, som vi får penge for. De eneste penge, vi får for de 300 timer, er dem, foreningen betaler, 140 kr. Så hver gang vi leje en time ud til en forening, så koster det os jo kassen at lukke et halvt hundrede mennesker ind og tage bad to gange, fortæller han.

Fyrtårn Tommerup Tommeruphallen blev indviet 28. januar 1967. Syv år senere stod svømmehallen klar.I 2007 vedtog byrådet en halstrategi for kommunens idrætshaller. De blev inddelt i kategorierne fyrtårne, fakler og lys.



Som følge heraf blev Tommeruphallerne i 2012-2013 udvidet for 42 mio. kr. og omdøbt til Fyrtårn Tommerup. Den gamle hal og svømmehallen blev udvidet med en multihal, et idrætstorv og en multisal. Biblioteket flyttede også ind. Fin Form har haft adresse på stedet siden 1995.



I dag har centret dagligt et sted mellem 1000-2000 brugere, der kommer ind og ud af den ene eller anden grund.

Troels Eriksen har været centerchef siden starten af 2018. Foto: Kim Rune

Underskud Så jo flere brugere, jo mere slitage også. Fyrtårn Tommerup får et årligt, fast driftstilskud fra kommunen godt 3,9 mio. kr., også kaldet lokaletilskud. Inklusiv finansiering af realkreditlån godt fem mio. kr. - Jeg tror ikke de havde set, der skulle blive så meget ekstra udlejning og så stor en succes, siger Troels Eriksen i retning mod byrådet. - Vi vil jo gerne leje alle de timer ud, vi kan. Men vi har jo også et økonomisk ansvar. Vi er nødt til at drive vores forretning økonomisk forsvarligt. Men det gør vi jo ikke, hvis vi laver underskudsforretninger. Det her er en underskudsforretning, når vi gør det sådan, siger Troels Eriksen. De seneste to år er Fonden Fyrtårn Tommerup, der driver det, kommet ud med et underskud - og et nyt er på vej, melder Troels Eriksen. Egenkapitalen var senest 8,5 millioner kroner. - Så hvad er kommunens interesse, spørger Troels Eriksen, og siger: - 'Så må I bare leje noget mindre ud'? Det tror jeg næppe, det er der ikke mange stemmer i. - Vi kan ikke bare blive ved med at holde til, der ikke sker noget. Så er vi nødt til at re-tænke vores ideologi om at leje flest timer ud. - Vi har ikke en bøjet femøre til at lave nogen form for vedligehold, nævner Troels Eriksen - andet end små ting.

Spares væk For en måned siden kunne Stiftstidende fortælle, livredderne skal spares væk fra svømmebassinet. Troels Eriksen udtalte, der ikke var andre muligheder. Alternativet var igen at leje færre timer ud. - Synes du, det er fair? - Det er vel ikke urimeligt, at man skal trimme og optimere, men omvendt kan man sige, at jeg synes ikke, det er fair set udfra, at vi bliver ved med at levere mere og mere for de samme penge. På et eller andet tidspunkt kan vi ikke levere mere, svarer Troels Eriksen. Fyrtårnet har også skåret ned på rengøringsniveauet. - Det får vi altså også nogle knubs for, siger centerchefen.

Prisværdigt Assens Kommune har de senere år taget den store tur rundt og opgraderet de gamle idrætsanlæg i et samspil med de lokale foreninger og brugere. - Det er enormt prisværdigt, mener Troels Eriksen og roser kommunen. En ting er anlægskroner og at få tingene op at stå. En anden ting er så bagefter, hvor mange penge vil kommunen putte i driften. Det er en helt anden snak, bemærker han. - Lige så gode man fra politisk og kommunal side har fået det op at stå, ligeså har man været knap så ambitiøs i forhold til at sige, hvordan vi sikrer en drift. - Kommunen bliver nødt til at finde penge til at udvikle de her fyrtårne, der ligger rundt omkring. For hvis de ikke gør det, så ender det med, vi har nogle kæmpe anlæg stående rundt omkring, som forfalder stile og roligt, siger Troels Eriksen. Indtil videre må han bide i guleroden og mætte sig med den.