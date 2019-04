Fyringer og færre pladser: Se Assens Misbrugscenters genopretningsplan her

1. Fyringer

Misbrugscenteret er blevet fire medarbejdere færre. Der er blevet fyret to sundhedsfaglige medarbejdere - en sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent. Deres job har blandt andet været at lave sundhedsfaglige ydelser, afrusninger ved alkoholmisbrug og servicering af centerets læge. Derudover er der blevet fyret en aktivitetsmedarbejder, der har stået for centerets café, hvor borgerne kunne komme forbi til en morgenmad og en snak. Den kører videre på stærk nedsat kraft, da det er en seniorjobber, der står for den.