Fynske huspriser gjorde comeback i 2018

2018 blev et comeback-år for salgspriserne i fem ud af ni fynske kommuner.

- Det er en klar tendens, at priserne stiger mest i yderområderne. Det skyldes dels, at de seneste års høje vækst i de store byer nu har spredt sig så meget, at det kommer hele landet til gavn. Dels har det rod i højkonjunkturen og den lave arbejdsløshed, der gør folks mobilitet større end i nedgangstider, siger Birgitte Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Det er den omvendte verden af 2017 - da faldt priserne i Assens Kommune med ni procent - og det er på landsplan kun overgået af boligmarkedet i Stevns, Tønder, Ringkøbing-Skjern, Odsherred og Norddjurs. Her steg boligerne med helt op til 27 procent i det forgangne år, som var kendetegnet ved, at yderområderne halede ind på de store byer, og at husejerne i 69 af landets 98 kommuner kunne notere sig, at deres huse er blevet mere værd.

Fynsk førsteplads

Stigningen på næsten 16 procent bringer Assens Kommune ind på en landsdækkende sjetteplads og en klar fynsk førsteplads. Næst efter vestfynboerne kan boligejerne i Faaborg-Midtfyn glæde sige over at have vekslet et fald på fem procent i 2017 til en vækst på 9,5 procent, og også boligejerne i Kerteminde, Nyborg og Middelfart kommuner kan notere sig en fremgang fra minus til plus.

I 2017 faldt villa- og rækkehusene i Kerteminde Kommune med to procent - i 2018 er det steget med syv. I nabokommunen Nyborg var der i 2017 et fald i priserne på otte procent, men det er revancheret med en fremgang på næsten fem procent i 2018, og vestpå har husejerne i Middelfart fået glæde af et comeback fra minus tre procent i 2017 til et plus på knap fem procent i 2018.

Den eneste fynske kommune, der ikke kan notere sig et plus, er Nordfyns kommune. Her er priskurven stort set flad - et beskedent minus på 0,3 procent efter et 2017 med en fremgange på fire procent.

Målt i kvadratmeterpriser er det naturligt Odense, der er dyrest med en pris på godt 16.000 kroner per kvadratmeter, dernæst følger Svendborg, Middelfart og Kerteminde med kvadratmeterpriser, der ligger i luftlaget 10.-11.000 kroner.