Fyns største tv-serie nogensinde: Kom bag kulissen til 'Fred til lands'

Regnen silede stille ned og statisterne var gennemblødte på syvende time, da Fyens Stiftstidendes abonnenter kom med bag kulissen til 'Fred til lands'. Her fik de et eksklusivt indblik i produktionen af seriens bærende kræfter, nemlig producer Jesper Morthorst og manuskriptforfatter Christian Torpe.

- Ja, vi tænkte, det var smart at vente med at lave udendørsoptagelserne til marts, så vejret ville være bedre, siger Jesper Morthorst, som er ved at producere DR's nye søndagsdrama 'Fred til lands' på Fyn.

20 af Fyens Stiftstidendes abonnenter fik tirsdag aften et eksklusivt kig bag arbejdet med Danmarks Radios nye dramaserie 'Fred til lands'.Abonnenter blev vist rundt på filmsettet i Ebberup, og producer Jesper Morthorst, manuskriptforfatter Christian Torpe og direktør for FilmFyn, Klaus Hansen, holdt oplæg om henholdsvis arbejdet med den store tv-produktion og filmfondens arbejde. DR-serien 'Fred til lands' bliver kun optaget i Assens Kommune, og Ebberup er hovedbyen - både for optagelser og for seriens handling. Derfor hedder byen, som seriens karakterer bor i, også Ebberup. Seriens hovedroller er blandt andet besat af skuespiller Claus Riis Østergaard, Lene Maria Christensen og Dar Salim. 'Fred til lands' er en af FilmFyns største investeringer de senere år. Tv-serien bliver beskrevet som et psykologisk drama, og serien får premiere til efteråret. Det store filmhold optager i Assens Kommune frem til slutningen af juli. Serien er skrevet af fynske Christian Torpe og Marie Østerbye. Den fynske forfatter har bl.a. skrevet manuskriptet til Bodil-vinderen 'Stille Hjerte', mens Marie Østerbye har skrevet flere episoder af tv-serien 'Rita' og komedien 'Sover Dolly på ryggen?'.

Vi holder Café Stiften for 20 læsere i samarbejde med FilmFyn og produktionsselskabet Motor. Læserne får et eksklusivt kig bag kulisserne på arbejdet med DR's nye store dramaserie Fred til lands, der optages i Assens Kommune.Foto: Kim Rune

- Vi vil lave et reelt portræt af en lille provinsby, og derfor bliver alt optaget her, siger Christian Torpe, der har skrevet 'Fred til lands' og slår armene ud mod sin kollega gennem mange år, Jesper Morthorst.

Efter at have set et par optagelser guider Jesper Morthorst os i tørvejr ind på den lokale kro. Her er varm kaffe og værtshushyggeligt. Væggene er mørkerøde med mørke træpaneler, der trækker rummet sammen, og som ethvert godt værtshus er der både billard, dart og fyldte askebægere på hvert bord.

Jesper og Christian fortæller om det enorme omfang en tv-serie kræver af arbejde, at én manuskriptside svarer til et minuts film, og at de ti timer, statisterne har løbet rundt i regnen, bliver til fire minutters skærmtid.

Med sig til aftenens arrangement har de FilmFyns formand, Klaus Hansen, som er med på sin kun 26. arbejdsdag for fonden.

- Det er, undskyld sproget, pissefedt at lave en film i en lille by, så filmen bliver byens film, siger Klaus Hansen, formand for FilmFyn, og fortsætter:

- Fynboer er super gode til ikke at blive sure over, at en hel gade bliver spærret af, mens københavnere klager over, at de nu ikke kan parkere deres bil. Når vi investerer i film her, giver det arbejde til lokale håndværkere, filmfolk og restauratører, og fynboer er så gode til at være med på projektet. Vi er ved at komme op i en superliga på Fyn, når det kommer til filmtalenter.