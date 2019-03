Fyens Stiftstidende flytter til Tommerup

For at komme endnu tættere på læserne i Tommerup-området, flytter Fyens Stiftstidendes lokalredaktion ind i Fyrtårn Tommerup 1.-5. april.

Tommerup St.: Fyens Stiftstidende kommer alt for lidt til Tommerup. Det mener Troels Eriksen, som er centerchef i Fyrtårn Tommerup. Derfor glæder det ham, at redaktionen i den kommende uge flytter fra Provstistræde 16 i Assens og ind i fyrtårnet på Tallerupvej 85 i Tommerup.

I løbet af 2019 rykker Fyens Stiftstidende ud i de seks største byer i Assens Kommune. Første Stop på den redaktionelle rundtur var ABC Lavpris i Glamsbjerg i uge 11, og nu har Troels Eriksen altså sagt ja til at have journalister og fotograf på besøg i en uge.

- Jeg synes, området bliver glemt. Ikke bare af avisen, men også af kommunen. Alting er centreret omkring Assens. Helt fra starten kom det til at hedde Assens Kommune, og rådhuset ligger der. Jeg synes, der er ting, der kan lade sig gøre i Assens, som ikke kan lade sig gøre i Tommerup, fordi det er Assens, der er omdrejningspunktet, konstaterer centerchefen, som har boet i Tommerup siden 1969.

Først i stationsbyen, nu i den Tommerup, som af nogle kaldes Knarreborg. Han synes, Tommerup-området har meget at byde på.

- Der er rent faktisk en tilflytning til området. Vi ligger logistisk attraktivt - tæt på Odense. Her sker rigtig mange gode ting, siger Troels Eriksen, som tiltrådte som centerchef for et år siden.