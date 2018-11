Fuld træk i debatten i Ørsted

Ørsted: Hvis man får til opgave at placere en nål lige midt i Assens Kommune, kan man godt finde på at sætte den i området omkring Søllested, Ørsted og Frøbjerg.

Landsbyerne er placeret centralt i Assens Kommune, men deres udfordringer er de samme som i de fleste andre mindre landsbysamfund i kommunen.

Er der god nok bredbåndsforbindelse? Hvad gør vi ved de tomme huse? Hvordan trækker vi mere erhverv til landsbyerne? Og hvordan kan og skal kommunen bedst støtte lokalsamfundene?

Byrådet havde onsdag inviteret til dialogmøde i Ørsted Forsamlingshus inden aftenens ordinære byrådsmøde. Og selv om forsamlingshuset ikke ligefrem blev løbet over ende af lokale borgere, var der god træk i den. Både fra forsamlingshuset vinduer og i debatten og spørgelysten.

Ikke mindst fra den lokale ildsjæl Henning Borgersen, der er formand for lokalrådet i Frøbjerg/Orte. Han rystede spørgsmål til politikerne ud af ærmet i en lind strøm.

For eksempel ville Henning Borgersen gerne have at vide, hvorfor Frøbjerg Festspil ikke kunne komme på den kommunale finanslov og modtage et årligt tilskud i stil med for eksempel andre kulturinstitutioner som Tobaksgaarden i Assens og Industrien i Aarup. Han stillede sit spørgsmål på vegne af Frøbjerg Festspils 368 frivillige, som ofte undrer sig over fordelingen af de kulturelle midler i kommunen.

Og Frøbjerg Festspils formand Knud Møller fulgte op med at minde politikerne om, at kommunen ofte omtaler Frøbjerg Festspil som et kommunalt og kulturelt fyrtårn, samt at man er medvirkende til at sætte Assens Kommune på landkortet. Knud Møller kunne samtidig oplyse, at omkring 60 procent af årets billetsalg aftages af publikummere uden for Assens Kommune.

- Vi er efterhånden blevet lidt trætte af at skulle søge en masse små tilskud hos forskellige udvalg i kommunen. Det batter ikke rigtigt noget, sagde Knud Møller.

Men selv om der var god vilje og fine ord til Frøbjerg Festspil fra de politiske partier, fulgte der ingen løfter om penge med.

- I er desværre blevet overhalet af den økonomiske virkelighed i kommunen, sagde Finn Brunse (S), formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur.

Og Enhedslistens Kaj Alstrup gav udtryk for, at et driftstilskud til Frøbjerg Festspil ikke stod øverst på ønskelisten i en tid, hvor der kun vaskes gulve hos de ældre hver femte uge.

Formand Knud Møller kunne afsløre, at Frøbjerg Festspil i år forventer at komme ud med et underskud på cirka 200.000 kroner efter opførelsen af sommerens store satsning Saturday Night Fever, som godt 14.000 publikummere overværede på Højen i august.

- Jeg har lige været i Totalbanken for at høre om muligheden for at få oprettet en kassekredit, fortalte Knud Møller.