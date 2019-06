Fuld motorcyklist slingrede af sted, før han styrtede til jorden

Tommerup: Fyns Politi blev torsdag aften kaldt til Tommerup, hvor et vidne på rastepladsen på Sortebrovej havde overværet en fuld mands deroute. Ifølge politiet holdt vidnet på rastepladsen, da han klokken 19.21 hørte en motorcykel komme kørende fra Tommerup Stationsby.

Vidnet har oplyst til politiet, at han kunne høre motorcyklen gasse kraftigt op, og han kunne se, at manden, som kørte motorcyklen, havde store problemer med at styre den. Køreturen endte på rastepladsen, hvor motorcyklen væltede, og manden røg ned i noget græs.

Vidnets umiddelbare vurdering var, at motorcyklens fører kunne være påvirket af alkohol, og det kunne politiets patrulje bekræfte efter at have målt hans alkoholpromille i en alkometertest. Den viste 1,7 promille, og den 31-årige mand fra Assens blev derfor sigtet for spirituskørsel og taget med til en blodprøveudtagning for at få målt en nøjagtig alkoholpromille.