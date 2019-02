Fuld litauer varetægtsfængslet: Torpederede vejskilte og endte på en mark i stjålet bil

24-årig mand overså et T-kryds og fortsatte lige ud på en mark syd for Ørsted på Vestfyn.

En 24-årig litauisk mand blev mandag eftermiddag varetægtsfængslet ved Retten i Odense i næsten tre uger for et trafikuheld, han selv var skyld i omkring klokken to natten til mandag.

Manden var kommet kørende ad Bogensevej i nordlige retning mod landsbyen Ørsted, da han overså T-krydset ved Turupvej. Da en politipatrulje nåede frem viste det sig, at manden ikke alene var beruset, men han også kørte også i en stjålet bil. Han havde torpederet flere vejskilte undervejs, inden han endte ude på marken ved krydset.

I grundlovsforhøret erkendte han de faktiske omstændighederne, men både han og hans forsvarsadvokat mente, det var ude af proportion at skulle varetægtsfængsles.

Det mente retsformanden dog ikke, fordi manden er uden fast bopæl i Danmark og uden tilhørsforhold til Danmark, og derfor vil han sidde varetægtsfængslet på udlændingelovens præmisser. Det betyder, at når varetægtsfængslingen udløber den 8. marts vil han formentligt få en dom for spirituskørsel og brugstyveri af bilen, og derefter blive udvist af Danmark.

Den litauiske mand var ikke selv kommet til skade ved uheldet bortset fra nogle smårifter i den ene hånd.