Fugleaktiviteter for børn på Museum Vestfyn i ferien

Assens: Det mylder med tilbud til børn på Museum Vestfyn på Toldbodhus i vinterferien.

Museet har åbent mandag 11. februar til torsdag 14. februar alle dage klokken 10-15, og der er en hel del fuglerelaterede aktiviteter. For eksempel kan børn, der følges med en voksen, få lov at lave en fuglekasse af træ. Man kan såmænd også deltage i en konkurrence om, hvem der først får fugle til at flytte ind i kassen.

Eller man kan filte sin egen bløde fugl - eller mandag og tirsdag møde naturvejleder Christian Heller og kigge på fjer gennem mikroskop, opleve hvordan fugle ser ud indeni og være med til at spille fuglebingo.

Endelig kan børnene gå på opdagelse i udstillingen og hjælpe Peter Tolder med at finde kodeordet til hans skattekiste eller måske tage far og mor med gennem Assens by og opleve byen gennem en tobaksdrengs øjne.