Frøkunst på biblioteket

Assens: Syv elever fra Pilehaveskolen i Assens, en folkeskole for børn med særlige behov, har gennem fem uger arbejdet med at omforme bøger til kunst. Og kunstværkerne blev onsdag præsenteret på Assens Bibliotek.

- Det går ud på, vi skal gøre bøgerne levende. Børn, som måske ikke har den naturligste tilgang til bøgerne, får et andet forhold til bøgerne ved at lege, tegne og selv at have det i hænderne. De får bogen tættere på sig end hvis vi 'bare' læser den op, siger børnebibliotekar Henriette Jensen fra AssensBibliotekterne.

Lærer på Pilehaveskolen, Tina Cieslak supplerer:

- Vi valgte at tage forskellige ting ind til dem, som de syntes var interessante. Og da de har meget brug for noget motorisk, så tog vi meget kreative ting med. Så de har lavet et landskab og frøer, fortæller Tina Cieslak.

Frøerne er det gennemgående tema. Børnene har printet frøer ud og klistret dem på gamle malerier. De har også bagt kager og lavet flotte pallietfrøer. Malerierne er købt i genbrugsbutikker og de har fået et par fra et loftrum derhjemme, oplyser Tina Cieslak.