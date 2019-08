Frøbjerg Festspil genåbner Teaterskolen: De unge skal ikke være bange for at performe

Til september genåbner Frøbjerg Festspil Teaterskolen, der skal give børn og unge mulighed for at prøve kræfter med drama og teater. På sigt er ambitionen at skabe et lokalt teatermiljø omkring Frøbjerg.

Frøbjerg: Børn og unge skal have mulighed for at stifte bekendtskab med blandt andet drama og teater, hvis det står til Frøbjerg Festspil. Derfor genåbner de nu Teaterskolen, der ellers blev lukket ned for cirka halvandet år siden. Ifølge Knud Møller, der er formand for Frøbjerg Festspil, handler det om at aktivere børn og unge.

- Vi vil have gang i både børnene og de unge. Derfor giver vi dem muligheden for at prøve kræfter med drama, teater, dans og musicals, siger Knud Møller.

Frøbjerg Musicalskole, som den hed før lukningen, var dengang baseret i Frøbjerg, men den nye teaterskole vil være at finde i fire udvalgte byer. Planen er, at der skal være hold i både Tommerup St., Nørre Aaby, Vissenbjerg og Aarup. Ifølge Signe Orthmann Andersen, der er en af initiativtagerne, er der mangel på lignende tilbud i området. De fire byer er valgt ud fra, hvor der ikke i forvejen er et tilbud om drama- og teaterundervisning, men også ud fra, hvor drivkræfterne bag den nye teaterskole har hjemme.

- Vi var nogle forældre, der havde et hold i Tommerup St. sidste år. Det er den succes, vi nu bygger videre på. Målet er at opbygge et lokalt teatermiljø og en lokal kultur omkring Frøbjerg Festspil. Der er brug for, at vi har de lokale med i fremtiden, siger Signe Orthmann Andersen.